Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Dybala fumata nera… azzurra”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola

"Dybala fumata nera... azzurra". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport". "Divorzia dalla Juve, l'Inter è pronta. Per sostituire l'argentino assalto a Zaniolo. Orgoglio Nazionale! Mancini con i fedelissimi: "Non ho tempo per le prove, ripartiamo da Wembley". Milan-Lang, si può fare".