Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Derby geniale, Inzaghi contro Pioli…”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola

"Derby geniale". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport". "Tutte le mosse scudetto di Inter-Milan. Inzaghi contro Pioli: con il gioco e con le idee sono riusciti a scalare i campionato. Ma uno soltanto sarà il re di Milano. Lazio, agguato ai Parioli, pistola in faccia a Basic per rubargli l'orologio. E' Sempre mercato, Zaniolo e Juve contatto: la Roma per il rinnovo, ma la Signora studia il piano per prenderlo. Domani via ai giochi, vogliamo anche un inverno azzurro".