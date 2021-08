Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “CRCIAO. Mbappé più Real. Gioia Zaniolo”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport"

"CRCIAO". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport". "Ronaldo ha scelto: lascia la Juve, se ne va al City. Servono 25 milioni, in 24 ore si chiude. Decisiva la missione di Mendes e il sì di Guardiola. E in Europa riparte subito la sfida a Messi. Mbappé più Real. Rilancio a 180 milioni, il Psg ne vuole 200". E ancora: "Gioia Zaniolo, torna al gol e in Nazionale. Roma avanti. Via al casting. Icardi, Kean, Vlahovic...". "Lautaro vai con Dzeko. Ecco la nuova coppia per il bis dell'Inter".