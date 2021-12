Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Canta Milan. Ferrero shock”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport"

"Canta Milan". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport". "La prima alla scala del calcio: c'è il Liverpool. Ferrero shock. Samp, arrestato il presidente. La cordata Vialli torna in pista. Incanta Inter. Al Bernabeu esame Real per Inzaghi: è già agli ottavi, ma se fa l'impresa passa da primo". E ancora: "Dybala sprint per il rinnovo: la Juventus è pronta a chiudere entro Natale".