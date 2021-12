Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Atalanta che rabbia. Un anno senza Pablito”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola

"Scamacca+Frattesi, nasce l'ItalInter". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport". "Un anno senza Pablito. La Fifa celebra Rossi. Atalanta che rabbia. Villarreal avanti 3 gol, la Dea si sveglia tardi e sfiora la rimontona. Europa League: Lazio e Napoli ai playoff. Conference: Roma ok". E ancora: "'Qui a Seregno era come Gomorra', il portiere Fumagalli racconta l'inferno. Ferrero è in una cella di 7 metri quadri in infermeria".