Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Via al ritiro per una squadra da completare”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Giornale di Sicilia"

"Vaccini in farmacia: solo parole". Apre così la prima pagina del "Giornale di Sicilia", oggi in edicola. "Una serie di passaggi burocratici fa slittare ancora una volta l'avvio delle somministrazioni, previsto 5 giorni fa. Mancano gli accordi con le Asp: forse se ne riparla a fine mese. Due medici positivi alla variante Delta: screening per tutto il personale dell'hub della Fiera di Palermo. Ieri Sicilia seconda per numero di casi. Zona gialla, si cambia. Conteranno le terapie intensive. L'intervista a Fabrizio Pregliasco: 'Rischi maggiori per i bambini. Immunizzare i professori'. Mondello, atto secondo. Spazio solo ai pedoni. Da oggi si estende il blocco alle auto: isola ampliata fino a Valdesi, cambiano i sensi di marcia nel perimetro. La Palermo che non dimentica. Ventinove anni fa la strage di via D'Amelio in cui morirono Borsellino e 5 agenti di scorta. Un unico filo di commozione ha legato le manifestazioni di ieri nel ricordo del magistrato ucciso dalla mafia. Alle 16.58 il minuto di silenzio". Infine, in taglio alto: "Rosanero, via al ritiro per una squadra da completare".