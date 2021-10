Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Vaccini, l’effetto green pass”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Giornale di Sicilia”

“Vaccini, l’effetto green pass”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”. oggi in edicola. “In Sicilia 45 mila prime dosi somministrate da lunedì a venerdì, diecimila in più rispetto alla scorsa settimana. Stesso trend a livello nazionale. Ma sono raddoppiati i tamponi. Pochi intoppi negli uffici con la certificazione obbligatoria. L’Inps segnala però un aumento del 23% delle malattie. I guariti sono il doppio dei nuovi contagiati. Meno ricoveri, l’Isola al quarto posto per i casi giornalieri. Palermo, si rientra al Comune: c’è chi va in ferie. In centomila all’iniziativa contro i fascismi. I no vax in corteo a Milano: tensioni con la polizia. Russia, solo il 23% è immunizzato: record di morti. Mille vittime in 24 ore. Orrore a San Giovanni La Punta: fa trovare il corpo della sorella e confessa il delitto. Colpo ai Corleonesi: sequestrato tesoro da 4 milioni. Mancati pagamenti dei bollettini, imprenditore assolto”. Infine, in taglio alto: “Ampliamento di Sigonella: due arrestati. Razza si difende: regolare il piano per i disabili. Pronta al decollo una nuova scuola con i 24 miliardi dell’Europa. Ma è alla prova la capacità di spesa”.