Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Vaccini e colori: solo proteste. Floriano-gol regala sprint al Palermo”

“Vaccini e colori: solo proteste”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’. “Per il siero priorità ad anziani e disabili, ira dal mondo della giustizia. Imprenditori e politici si scagliano contro la zona arancione: ‘Un’ingiustizia, decisione priva di senso’. Figliuolo: tutti immunizzati entro la fine dell’estate. AstraZeneca taglia ancora. Arriva ‘J&J’. Nell’Isola tornano a salire i ricoveri”. Poi, riflettori puntati sulla vittoria conquistata dal Palermo di Giacomo Filippi: “Floriano-gol regala sprint al Palermo. I rosanero vincono in casa della Paganese. Un’iniezione di fiducia per la squadra di Filippi che, grazie a una rete nella ripresa e a una difesa attenta, conquista la vittoria e risale la china”. E ancora: “Palermo, imprenditore edile si ribella al racket: incastrato l’estorsore. Mick Jagger estasiato dalle mura puniche. Droga tra uliveti e frutteti, due condanne. Prg, stop a nuove case. E c’è la funivia per il Santuario”. Infine, in taglio alto: “Morto per Covid, addio Casadei: portò il liscio anche negli Usa. Savatteri: dopo Vigata ora vi tocca San Vito. Record di incompiute nella regione: sono il 25% di quelle italiane. E i tempi sono davvero biblici”.