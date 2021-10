Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Uragano, è allerta massima”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Uragano, è allerta massima”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”. oggi in edicola. “L’ondata di maltempo non è finita, il ciclone più pericoloso è previsto fra stasera e domani. Cresce la paura a Catania: scuole e uffici chiusi, i commercianti sbarrano i negozi. L’incubo Medicane si muove velocemente verso la Sicilia: la fascia orientate quella più a rischio. La Regione dichiara stato di emergenza. Campi distrutto e fogne scoppiate: parte la solidarietà. Il Senato ferma il ddl Zan a scrutinio segreto. Polemica sui franchi tiratori”. E ancora: “La Juventus cade in casa col Sassuolo. L’Inter passa a Empoli. Pensioni, si va verso quota 102. Oggi il varo. Esaurito l’effetto green pass. In una settimana dimezzate le prime dosi”.