Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Un delitto che scuote Palermo. Mirri ammette: servono risorse per il futuro”

“Un delitto che scuote Palermo”.

Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Tre sicari in azione per uccidere alla Vucciria Emanuele Burgos, 25 anni, era figlio di un uomo vicino al boss Nicchi. Una esecuzione in stile mafioso forse per una partita di droga. Passione per la boxe e le moto, cresciuto all’ombra del padre. Sul quartiere cala la paura. I commercianti temono la guerra. Da stagista a pentito: Brusca torna in libertà”. E ancora: “Vaccini per tutti: ora si parte. E l’Aifa dà il via libera per la fascia 12-15 anni. Palermo Calcio, Mirri ammette: servono risorse per il futuro”.