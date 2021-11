Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Uccisa perché rifiuta l’ospizio”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Giornale di Sicilia”

“Uccisa perché rifiuta l’ospizio”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Sarebbe stato questo il motivo che avrebbe indotto Maria Gozza ad ammazzare la madre. La confessione dopo aver chiamato i carabinieri e tentato di simulare un suicidio. La tragedia di Aidone, costata la vita a una donna di 69 anni, è maturata al termine dell’ennesima lite con la figlia. Le imprese in attesa di un sì che non arriva: 1208 le richieste. L’Isola è seconda per reati ambientali. Edilizia e turismo trainano la ripresa. Draghi apre il tavolo per riformare le pensioni. La Sicilia sterzata dalle trombe d’aria. Il clima impazzito: ritornano i nubifragi, i danni, la paura. Il fenomeno ha seminato il panico a Sciacca, Licata, Bisacquino, Marinella di Selinunte. Strade e linee ferroviarie interrotte. Oggi allerta arancione. Covid, la curva sale ancora. Ma è a Catania il 62% dei casi. Il Comune cede: all’Amat andranno 15 milioni. Città strapiena di rifiuti, una raffica di proteste. Sorrentino: la mano di Dio porterà l’oscar. Sofonisba, artista tra Spagna e Palermo. Qualificazione ai Mondiali, Mancini ha il tempo di ricostruire: bisogna tornare umili e affamati”.