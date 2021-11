Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Tutti in fila per pochi spiccioli”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia'

"Tutti in fila per pochi spiccioli".

Apre così l'edizione odierna de"Il Giornale di Sicilia". "Nella corsa ai fondi della ex 'tabella H' più di 200 associazioni vecchie e nuove: toccherà agli assessorati usare drasticamente le forbici". "Sui tavoli della Regione richieste di contributi per oltre 35 milioni, ma il budget è di appena 6. Dall'antimafia ai centri studio dalla cultura al sociale: riduzioni pesanti. E parecchi esclusi". "Il Covid dilaga tra i non vaccinati". "Vittoria che vale Oro ad Andria: il Palermo apre la caccia al Bari".