Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Trasferta vietata per i tifosi rosanero”

"Vaccinazioni a scuola e test a casa per gli alunni". Titola così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Green pass o tampone ogni 48 ore per tutto il personale, ma non per gli studenti: per i <<ribelli>> sospensione dopo 5 giorni". E ancora: "Pene più severe per chi appicca incendi. Somministrazioni obbligatorie e terza dose: Draghi gela il fronte no vax. Allarme ricoveri: troppi malati gravi perché preferiscono curarsi da soli. La Rap non si ferma: altre 200 assunzioni". E infine: "La prima da campioni vale solo un pareggio. Trasferta vietata per i tifosi rosanero".