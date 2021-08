Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Tornano il giallo e la paura”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina del "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Tornano il giallo e la paura". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Oggi la decisione ufficiale a Roma. La Sicilia ha sforato tutti e tre i nuovi parametri: ricoveri in terapia intensiva, in area medica e contagi. Pesa pure l'ultimo posto per le vaccinazioni. Mascherine all'aperto e in quattro al ristorante". E ancora: "Somministrazioni in farmacia: tutto pronto per le prenotazioni. Kabul, kamikaze all'aeroporto. Scontro scooter-auto, muore al Foro Italico".