Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Terza dose, si allarga la platea”

“Terza dose, si allarga la platea”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Dal primo dicembre toccherà pure alla fascia 40-60 anni: interessati altri 15 milioni di italiani. Possibile la riproposizione dell’obbligo vaccinale per tutto il personale sanitario. Finora somministrati 2,4 milioni di richiami alle categorie più a rischio. E intanto dalla Francia arriva un nuovo farmaco anti Covid. Superbonus con truffa, più controlli per decreto. Pressing su Roma dell’Anci: pronti a dimissioni di massa. Rifiuti inviati all’estero. Un piano per tre mesi. Musumeci da Salvini: la Lega aiuti l’Isola. ‘Viviana si è uccisa’: archiviata l’inchiesta. Nell’ordinanza di 495 pagine ricostruita la vicenda. Rimane l’incertezza su come sia morto Gioele. I legali della famiglia Mondello valutano il ricorso. Il verdetto del Gip di Patti: escluso l’intervento di terzi. Forti temporali sulla Sicilia occidentale: disagi e caos. Raid violenti nella movida e rapine, sei arrestati. Saltato il tappo di via Crispi, il traffico si alleggerisce. Dalla Calabria elogi ai magistrati siciliani”.