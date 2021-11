Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Superbonus, beffa miliardaria”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia'

Apre così l'edizione odierna de"Il Giornale di Sicilia". "Le truffe sui benefit per l'edilizia superano i 950 milioni di euro. E anche in Sicilia è allarme. La denuncia dell'Ance: 2.600 imprese nate in pochi mesi nell'Isola, senza requisiti". "Palermo, vittoria di Potenza... e segue la scia del Bari". "L'Italia deve vincere e segnando tanti gol".