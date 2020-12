Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Strigliata ai manager delle Asp. Nella città dei rifiuti la tassa può aspettare”

“Strigliata ai manager delle Asp”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’. “Bacchettate di Musumeci sul cattivo funzionamento delle Usca: enormi ritardi nell’assistenza a casa dei positivi. Ci saranno più controlli. Chieste garanzie sul numero dei posti letto. In Sicilia giornata convulsa di riunioni in attesa del Dpcm con le regole di Natale. Spostamenti tra zone gialle: pressing delle Regioni. Nell’Isola ennesimo record: altri 49 morti. I tamponi dai medici di famiglia? Tutto fermo. Slittano Irpef e Iva, contributi agli stagionali di turismo e spettacolo”. E ancora: “Nella città dei rifiuti la tassa può aspettare. A Palermo un pasticcio sulle scadenze della Tari. Orlando annuncia in extremis una delibera di giunta per consentire fino al 31 dicembre i versamenti previsti entro domani. Riguarderà tutte le utenze. Intanto si moltiplicano le montagne di spazzatura. Per i regionali premi e due milioni in più di straordinari. Rinviati ancora i voli a basso costo da Birgi e Comiso. Inizio il 18 dicembre. Castelvetrano, il fermato è accusato di omicidio colposo”. Infine, in taglio alto: “News e grande musica: Rgs compie 20 anni. Torna Baglioni e canta la sua nuova storia. L’inchiesta sulle bande degli spaccaossa, arrivano altre 22 condanne”.