Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Stavolta Brunori non basta”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Le armi dell’Europa a Kiev”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Missili dalla Germania, mitragliatrici dal Belgio per sostenere la resistenza anti Putin. L’Italia invia giubbotti ed elmetti. Biden: ‘L’alternativa alle sanzioni è la terza guerra mondiale’. Divampa il conflitto. L’Ucraina in ginocchio, il Cremlino ordina l’offensiva a tutto campo. Decine di migliaia di profughi in fuga dal Paese. Telefonata di Draghi a Zelensky: pieno sostegno. Da Roma a Berlino un’idea: Russia via dal sistema Swift. In tutta la Sicilia in piazza bandiere di pace. Il caro-bollette porta una raffica di aumenti. Trivellazioni offshore, scontro riaperto. Scultura per Fragalà a 12 anni dal delitto. Università, processi troppo lungo: risarcita”. Poi, spazio allo sport: “Stavolta Brunori non basta. Per i rosa a Francavilla altra sconfitta in trasferta. La squadra di Baldini conferma il rendimento negativo lontano dal Barbera. Sotto di due gol, si erano accese speranze di rimonta dopo il rigore dell’attaccante. Ma il pressing finale è stato inutile. Sprecate molte occasioni”. Infine, in taglio alto: “Fiction Rai, previsto il ritorno della Ferilli. Pazienti gravi, colpo di coda del Covid. I cinque concorsi alla Regione: 194 mila domande per 1.170 nuove assunzioni”.