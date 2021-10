Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Si rimane fermi al giallo, nessuna eccezione”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna de "Il Giornale di Sicilia"

Apre così l'edizione odierna de"Il Giornale di Sicilia". "L'isola ancora unica regione d'Italia in cui sono in vigore l'obbligo della mascherina ovunque e i posti contingentati nei ristoranti. Nessuna eccezione per la Sicilia, come invece fu fatto per la Calabria: confermati i divieti fino all'11 ottobre. Continuano a calare i ricoveri, ma siamo sempre primi per contagi".