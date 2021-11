Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Sentenza definitiva, Miccoli andrà in carcere”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Linea dura contro i no vax”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Pronto il doppio binario: per chi non è immunizzato, il green pass dopo il tampone basterà solo per andare a lavorare, a fare la spesa o in farmacia. Per tutti gli altri, spostamenti liberi. Si potrebbe iniziare già la prossima settimana, anche in zona bianca. Manca solo il sì dei ministri leghisti. Partono pure nell’Isola le terze dosi agli over 40. Ieri 505 contagi, il record ancora a Catania. Vaccini, boom di prenotazioni per evitare l’ingorgo di Natale. Spaccio alla Vucciria anche con il lockdown. Scattano sette arresti. La sentenza è definitiva: Miccoli andrà in carcere. Primo sì in Italia a un suicidio assistito. Inciampa nella buca e muore. Tragedia in via Gustavo Roccella. Salvatore Zancia, 79 anni, passeggiava con la moglie: avrebbe perso l’equilibrio sul marciapiede dissestato dalle radici di un albero. La donna è rimasta ferita. In cinque anni il Comune condannato a 18 milioni di risarcimenti per la cattiva gestione delle strade. L’omicidio di Meredith: Rudy Guede torna libero per fine pena. Bianchi: la scuola siciliana può decollare col Pnrr. Previsto anche il risarcimento delle periferie con i fondi Ue. Nove i progetti regionali finanziati”.