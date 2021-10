Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Scuole chiuse in mezza Sicilia”

Mediagol.it vi propone la prima pagine dell'azione odierna de 'Il Giornale di Sicilia'

"Scuole chiuse in mezza Sicilia".

Apre così l'edizione odierna de"Il Giornale di Sicilia". "Allerta rossa soprattutto nella zona orientale dell'isola. Nubifragio e paura a Pantelleria. Acquazzoni ma nessun danno grave a Palermo". "L'emergenza maltempo si aggrava: da Enna a Siracusa, da Messina ad Agrigento i sindaci sospendono le lezioni. I problemi principali nel Catanese, stop pure agli hub vaccinali". "Sanità a Palermo, caos per il virus e i lavori. Ospedali in affanno, lunghe file al pronto soccorso". "Rosanero, finito il tabù: vittoria in trasferta".