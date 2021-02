Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Scuola, più studenti in classe. Varianti, scatta l’allarme”

“Scuola, più studenti in classe”

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. “L’ordinanza della Regione aumenta al 75% le presenze in aula negli istituti superiori a partire da lunedì prossimo. L’assessore Lagalla: ‘Andremo avanti anche con gli screening’. Varianti, scatta l’allarme: si lavora ad altre misure. Affari col Covid e scappati: così la mafia prospera. Balzo in alto dei positivi: timori a Scicli. Anziani in fila nel nuovo hub per i vaccini. E per gli over 80 prenotazioni anche per aprile”. E ancora: “Draghi completa il puzzle dei sottosegretari: ci sono quattro siciliani. Tre sono dei Cinquestelle: Giancarlo Cancelleri confermato viceministro ai Trasporti, Manlio Di Stefano agli Esteri e Barbara Floridia all’Istruzione. Il forzista Giorgio Mulè alla Difesa. Palermo: negoziante in carcere per abusi su minore. Il bonus edilizia resta nei cassetti”. Infine, in taglio alto: “Il dopo Pierobon: Musumeci ha scelto la Baglieri. Addio Catricalà, fu uomo delle istituzioni. Imprenditore ucciso a Nicosia. Il corpo gettato in un dirupo: nessun segno di colpi d’arma da fuoco”.