Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Scuola, ha vinto l’anarchia”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Scuola, ha vinto l’anarchia”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “La Regione decide per la riapertura immediata, ma i sindaci vanno in ordine sparso. Palermo è fra la maggior parte dei Comuni che rinvia tutto a lunedì. Orlando: ‘Non ci sono adeguate condizioni di sicurezza’. Il primo cittadino di Salemi, Venuti: assicurare la didattica in presenza come nel resto d’Italia. Di Fatta, preside del Regina Margherita: meglio attendere, temo un aumento dei contagi tra i banchi. Incremento dei ricoveri in terapia intensiva e 13.048 casi. La Sicilia a un soffio dalla zona arancione. Prosegue il boom di vaccinazioni. È record nell’Isola, oltre 62 mila. Sospesi 10 medici no vax nel capoluogo. A Messina un centinaio a rischio. I governatori fanno pressing: norme più lievi per i vaccinati asintomatici. La maggioranza lo tradisce. E Musumeci azzera la giunta. La pioggia ingrossa ancora il Papireto. Disagi in provincia”. Infine, in taglio alto: “Juve beffata, La Supercoppa va all’Inter. Scala dei Turchi imbrattata: due denunciati. Berlusconi convoca il vertice del centrodestra per candidarsi. Salvini già lavora a un piano B”.