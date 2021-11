Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Rosa senza sprint, eliminati dal Catanzaro”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Giornale di Sicilia”

“I sindaci rimbalzano su Roma”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”. oggi in edicola. “Lo sblocco dei fondi vincolati e delle assunzioni: doppio no alle richieste dei Comuni siciliani a un passo dal fallimento. ‘Così neanche i commissari potranno chiudere i bilanci’. Primo sì al Senato: aiuti per chi vive nelle isole. Avviato l’iter del concorso per i forestali. Caccia, accolto il ricorso. Terzo stop da parte del Tar. Covid, casi in risalita. Seconda dose per chi ha fatto J&J. Boom di furbetti del Reddito: nel 2021 intascati 41 milioni. Fallimento della catena Hessian, tre arrestati. La retata allo Sperone: sei mesi di video. Il ritorno alla Ztl notturna. Sarà in vigore dalle 23 del venerdì alle 6 di sabato e dalle 23 di sabato alle 6 di domenica. Si parte già nel prossimo weekend. Catania: è necessario, aumentato il flusso delle auto in centro per la movida”. Infine, in taglio alto: “Coppa Italia: rosa senza sprint, eliminati dal Catanzaro. Champions: Milan, solo un pari. L’Inter vince e resta in corsa”.