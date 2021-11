Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Rosa in campo con la Paganese per il primato”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Fic&Pic: ci hanno Incastrati". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Rosa in campo con la Paganese per il primato. Covid, la chimera dei controlli. Rapinò due negozi di lusso in via Libertà. Arrestato un giovane. Regionali, cala il gelo tra Fdl e Musumeci. Durata del green pass ridotta e doppio binario per i no vax".