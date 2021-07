Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Rosa, buona la prima. Battuto il Potenza“

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Giornale di Sicilia"

“Scuola, torna l’incubo Dad”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Circolare dell’assessore Lagalla: a settembre si può ripartire con tutti gli alunni in classe ma solo se si vaccina almeno il 75 per cento dei prof. Ci sarà l’obbligo della mascherina. Seconda dose, tante rinunce. Isola in testa per nuovi casi”. E ancora: “Elisa, Odette e Mirko: facce da… bronzo. Delusione fioretto, mai così in basso. Dal volley al basket: gli azzurri ci sono. Rosa, buona la prima. In amichevole battuto il Potenza. Finisce tre a zero grazie alla rete di De Rose e alla doppietta di Luperini. Filippi: ho visto la giusta grinta. Tennis, Palermo Ladies: Collins è la regina, Ruse si inchina”.