Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Riscatto dei rosanero, cinque gol alla Turris”

“Tir, la protesta vicina al caos”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Si spacca il fronte degli autotrasportatori siciliani contro il caro gasolio: una parte si ferma già stasera. ‘Il nostro stop non autorizzato? Lo sappiamo, ma non ce la facciamo più’. I tremila iscritto all’Aias per la linea dura. L’Unatras invece attenderà fino a venerdì. Mobilitate prefetture e questure contro il rischio paralisi. Il costo del carburante alle stelle: aumenti del 25%. Superbonus, il nuovo decreto salva 9.500 posti nell’Isola. Rotoli, attese senza risposte. Bare sempre oltre quota mille. Ucraina, i filo-russi pronti alla guerra”. Poi, spazio allo sport: “Riscatto dei rosanero, cinque gol alla Turris. Baldini: Sempre così. Dimenticata la batosta di Foggia, il Palermo torna a vincere in casa e diverte i tifosi. Dopo un autogol vanno in rete Floriano, Brunori, Luperini e Soleri. Milan, occasione fallita per l’allungo. Solo 2-2 e tanti affanni con la Salernitana. Lollobrigida fa il bis e conquista il bronzo. È la medaglia numero 17 per l’Italia”. Infine, in taglio alto: “Morosini: via D’Amelio come Piazza Fontana. Immunodepressi, via libera alla quarta dose. Il Ponte Corleone ristretto fa impazzire il traffico il zona Oreto. Un piano cambia la circolazione”.