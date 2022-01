Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Regione, è crisi a fari spenti. Le scuole…”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Regione, è crisi a fari spenti". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Musumeci congela l'azzeramento della giunta annunciato via Facebook: se ne riparla dopo il varo dell'esercizio provvisorio. Ma la rottura coi partiti appare ormai insanabile. Betta: il Massimo per la città resta centro di identità. Giusy Buscemi torna su Raiuno nella fiction Doc. Quirinale, grande incertezza. Berlusconi vede Salvini e Meloni ma i numeri non ci sono. Rapine e pestaggi a raffica, bloccata una banda di giovanissimi. Arancioni 92 comuni. Ci sono pure Trapani, Messina e Agrigento. Sulle scuole i prefetti bacchettano i sindaci. Migliore: ripensare l'idea di ospedale".