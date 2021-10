Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Regione, bocciature a raffica. L’Italia giù dalla Torres”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Giornale di Sicilia"

“Regione, bocciature a raffica”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “La scure del governo nazionale colpisce pure il bonus che era stato concesso ai dipendenti della Sas, impegnati a supporto dei reparti Covid: addio all’incentivo da mille euro. Norma impugnata: benefit previsto solo per medici e infermieri. Che però protestano a loro volta: ‘Cifre più basse di quelle promesse’. Il no ai fondi del Pnrr: tutte le falle del piano. Draghi a Salvini: non mi faccio condizionare. Conte: ‘Nell’Isola con il Pd, contrario al modello romano’. Tentati omicidi in una famiglia: zio e nipote in cella. Assalto fallito agli incassi dei benzinai, quattro arresti. Restituiti beni a imprenditore: non utilizzò soldi dei clan. La denuncia di un ristoratore: ‘Offro lavoro, nessuno però rinuncia al nero’. L’Italia va giù dalla Torres. La Spagna vince 2-1 e conquista la finale di Nations League. Dopo tre anni e 37 partite, cade la Nazionale di Mancini: gli iberici, battuti in semifinale agli Europei, si vendicano con una doppietta dell’attaccante del Manchester City. Decisivo il rosso nel primo tempo a Bonucci, non basta il gol in extremis di Pellegrini. Oggi l’altra semifinale Francia-Belgio. Si allenta la morsa del Covid, in forte calo i contagi. Resta il nodo delle riaperture”.