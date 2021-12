Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Record di contagi, i tristi botti di capodanno”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"I tristi botti di capodanno". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Record di contagi per il terzo giorno consecutivo dovuto al boom di tamponi. Mai così tanti casi anche in Sicilia. Sale il tasso di positività, gli ospedali cominciano a riempirsi. Sempre più fantasmi in quarantena: cenone da soli. A Palermo è corsa al siero: ecco gli hub aperti domani".