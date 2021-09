Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Raspadori e Kean rilanciano l’Italia”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Giornale di Sicilia”

“Assalto al tesoretto post Covid”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Braccio di ferro fra giunta e Ars su come spendere i 774 milioni destinati dallo Stato alla Sicilia per la ripartenza. Ecco tutte le opere in ballo: in pista solo progetti già esecutivi. Ciaculli, sfumano i soldi del cimitero. Dal Tar nuovo stop alla caccia nell’Isola. Casi ancora sotto quota mille. La zona arancione più lontana. Uccide la moglie e tenta il suicidio”. E ancora: “Dopo le polemiche la Red Bull mette le ali alla Palermo più bella. Verso i Mondiali: Raspadori e Kean rilanciano l’Italia”.