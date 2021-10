Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Raffica di assunzioni in arrivo”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna de "Il Giornale di Sicilia"

Apre così l'edizione odierna de"Il Giornale di Sicilia". "Roma ha bloccato i contratti alla Regione ma basta una delibera di giunta per autorizzare i concorsi delle partecipate. Le prime saranno l'Ast e il Mass di Catania: 150 e 7 posti". "No vax, tamponi a oltranza. Quasi due milioni ci provano". "Tre sberle dalla Turris, il Palermo con il mal di trasferta". "Incidente di ritorno dalla discoteca, due vittime. L'impatto della Panda con un palo alle tre di notte non ha lasciato scampo ai giovani amici".