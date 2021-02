Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Quei boss a carico dello Stato. Mezzogiorno di fuoco col Catanzaro”

“Quei boss a carico dello Stato”.

Titola così la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Dal padrino della Kalsa all’esattore del pizzo: 145 tra mafiosi e loro parenti percepivano il reddito di cittadinanza grazie a una semplice autocertificazione. Ecco i nomi”. E ancora: “Vaccini, altra tegola: ridotte le forniture. AstraZeneca ha deciso un ulteriore taglio facendo infuriare le Regioni: così si rischiano nuovi ritardi. Nell’Isola prima dose pure a ultracentenari. L’Udc punta i piedi: no al rimpasto, Pierobon non si tocca. Di Battista: non voglio la scissione ma no a Draghi. Gli autisti Amat: il concorso si fa sul web e scoppia la polemica. Sferrò due coltellate a un uomo: arrestato. ‘Spacciavano droga’, scattano cinque fermi”. Infine, in taglio alto: “oggi la gara dei rosa. Mezzogiorno di fuoco col Catanzaro. Addio a Di Monica. La sua arte conquistò gli Usa. La donna uccisa a Genova aveva avuto un presagio e si era già pagata il funerale”.