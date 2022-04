Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Putin scatena la guerra del gas”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Putin scatena la guerra del gas”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Mosca impone il pagamento in rubli ‘o fermeremo le forniture’. Dura presa di posizione dei leader europei: ‘Non ci faremo ricattare’. La Casa Bianca: ‘Garantiremo più petrolio’. Mariupol senza tregua. Missili sui volontari. Draghi: ‘L'Italia sarà tra i garanti nei negoziati’. Operatori turistici e allevatori: subito misure di sostegno. Covid, intervista all’assessore Razza: ‘Hub ridimensionati, ma siamo pronti per la quinta ondata’. Troina piange la coppia uccisa dal genero in Sardegna. Movida violenta in centro, scatta il Daspo per 12 ragazzi. Un incubo chiamato scirocco. Il vento ha fatto danni soprattutto in provincia dipalermo: devastato l’aeroporto. Musumeci con Lagalla. Per Miceli altre liste”. Infine, in taglio alto: “DNA manomesso: due indagati per il caso di Yara. Fedez: ‘Grazie a chi mi ha curato, torno a vivere’. La Sicilia del vino sbarca al Vinitaly. In un intero padiglione spazio alla produzione di 185 aziende”.