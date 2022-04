Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Putin apre il fronte Baltico”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Putin apre il fronte Baltico“. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Mosca si scaglia contro la possibile adesione alla Nato di Finlandia e Svezia, annunciando che si difenderà ‘con conseguenze fra le più indesiderabili’. E le navi fanno esercitazioni. Lo Zar sfida l'Ue: non potete fare a meno del nostro gas. Mar Nero, distrutta l'ammiraglia della flotta russa. Quattrocento preti: va rimosso il patriarca Kirill. Pesa il caro prezzi. Il Pil in calo, il turismo soffre. Toscana: vanno ai profughi 30 case finite sotto sequestro”. E ancora: “Folla alla camera ardente per Letizia Battaglia: le ceneri sparse in mare. Per il tesoro di Ferdico confisca definitiva. L’incidente di Cinisi: seconda vittima”. Infine, in taglio alto: “Giro, oggi ultima tappa. Miholjevic vince e va in testa. Ora c’è l’Etna. Primi casi rilevati in Sicilia di Omicron 3. Finanziaria: un'altra fumata nera. Ai conti mancano 995 milioni, tutto rinviato a martedì prossimo”.