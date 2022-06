Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Primo colpo del Palermo, Soleri riscattato“

“Concorsone, il flop dei laureati“. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Le istanze erano state oltre 57 mila, ma soltanto in duecento hanno superato le prove scritte, a fronte di 537 posti disponibili. Zambuto ammette: «Si, abbiamo un problema...». La selezione per i Centri per l’impiego mette in palio contratti a tempo indeterminato. Imbarazzo in assessorato sulle posizioni rimaste vacanti. Armao: c'è il via di Roma per sbloccare un tesoretto. Salvini gela Musumeci: «Regione, serve un candidato che unisca». M5S caos, Di Maio va all'attacco di Conte. Il padre di Elena: Martina è un mostro, delitto premeditato. Draghi, Macron, Scholz: subito l'Ucraina nell'Ue. Mafia, pizzo e appalti pilotati: 47 in carcere. Rivalità tra clan, Villagrazia ha preso la supremazia. Schiarita per Almaviva. Raggiunto un accordo”. Infine, in taglio alto: “Primo colpo del Palermo, Soleri riscattato. Risalgono i casi in Sicilia: allerta in vista dell’estate. Ultimo voto al Senato: la Lega a favore, i renziani si astengono. La riforma del Csm è legge”.