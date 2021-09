Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Prima vittoria per la Juve, ma che fatica”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”

“Regione, i dirigenti incassano”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “L’Ars stanzia altri fondi e sblocca il contratto. In 1.562 avranno gli aumenti concordati fra i sindacati e il Governo: 209 euro al mese, più 9.288 di una tantum per gli arretrati. In alto mare invece la trattativa per il rinnovo che riguarda 11 mila funzionari. Rendiconto: a Sala d’Ercole maggioranza in difficoltà. Più di 4 mila insegnanti da assumere in Sicilia. Disabili, spaccatura sulla scuola negata. Senza green pass niente stipendio ma non si è sospesi. Parigi, arrestato lo zia di Saman: era ricercato per l’uccisione. Autovelox e multe contro i monopattini. In via Ruggero Settimo vigili urbani e rilevatore della velocità: il limite massimo è di 6 chilometri orari. Una decina di sanzioni da 100 euro l’una. Moto finisce su un camion, muore a 62 anni. Gli abusi al calcetto: i racconti degli orrori. A giudizio due ex rettori. I pm: Concorsi pilotati”. Infine, in taglio alto: “Prima vittoria per la Juve, ma che fatica. Il Milan aggancia l’Inter. Per Pippo Baudo onorificenza da Mattarella”.