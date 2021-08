Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Possiamo restare in bianco”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia"

"Possiamo restare in bianco". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Rosanero, duo inseparabile a centrocampo. Quasimodo e le critiche per quel Nobel. Rotoli, da una paralisi all'altra. In ferie il personale dei carri: niente spostamenti a Sant'Orsola". E ancora: "Bimbi sempre più colpiti dal virus: decine ricoverati. In 300 a ballare in spiaggia: chiuso un locale. S. Vito, focolaio tra i vigili urbani: 5 in quarantena. A Kabul ore di disperazione: i figli affidati ai soldati per salvarli dai talebani".