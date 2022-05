Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Play off, ai rosa è toccata la Triestina“

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Bonus da 200 euro a pioggia“. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia” oggi in edicola. “Il Consiglio dei ministri modifica il decreto: l'una tantum anche a chi percepisce il Reddito di cittadinanza, agli autonomi e agli stagionali. Buono da 60 euro per abbonamenti ai bus. Draghi cade alle richieste dei Cinquestelle dopo le tensioni: per i lavori del 110% la cessione del credito avrà meno vincoli. Per il premier missione negli Usa: Italia in prima linea. Accordo sul catasto. Evitate nuove tasse. Le Borse in picchiata per la crisi del petrolio. Trovata morta in casa all'ottavo mese, pure la neonata è deceduta. Donbass, russi fermati. Annullata la parata. Per Falcone l'omaggio dei procuratori generali. Truffa, rinviati a giudizio Riccardo Savona e altri 5. Dopo l'intesa su Lagalla è scontro con la sinistra”. Infine, in taglio alto: “Play off, ai rosa è toccata la Triestina. Domenica l’andata. Sospensioni peri medici senza terza dose. Nell’Isola 3.263 contagi. Il direttore dell'Agenzia delle Dogane: dalle sale giochi ai carburanti, maxi controlli sul malaffare in Sicilia”.