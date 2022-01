Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Per il Palermo di Baldini buon debutto a Catanzaro”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Per il Palermo di Baldini buon debutto a Catanzaro. Alla fine lo 0-0 sta stretto". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Dialogo aperto su Draghi. Torna Makari tra delitti e tanti misteri. Di nuovo sospeso il sindaco di Catania. Nell'Isola in calo i contagiati. Allarme per gli over 80: i reparti pieni di anziani non vaccinati". E ancora: "Mattarella lascia Palermo e si trasferisce a Roma in affitto. I siciliani al seggio. Molti vorrebbero il bis dell'uscente".