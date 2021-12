Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Per i rosanero obiettivo sorpasso”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Il Babbo Natale dei regionali”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Premi di rendimento da 800 a 1.800 euro a testa. Il paradosso straordinari: il budget da dieci milioni nell’anno dello smart working, ritenuti sovrastimato perfino da alcuni sindacati. Il maxi accordo peserà nelle casse di Palazzo d’Orleans per quasi 38 milioni. Benefit legati alle valutazioni sui risultati, ma visti i precedenti… Roma dice sì alla legge dell’Ars sul rendiconto del 2019. Il super green pass al via: un piano per controlli più serrati. In Sicilia più vaccini. Ma 830 mila sono no vax. Bassetti: sicure le terze dosi di Moderna. Con lo scooter sul guard rail: muore a 27 anni. Spaccata al negoIo e fuga: presi tre ventenni. Le luci dello Sperone: in piazza per i diritti”. E ancora: “Sanremo, ecco i big: da Ranieri a Morandi. Tra gli evergreen torna Rettore, ci sarà anche la Zanicchi. Spuntano molte sorprese. In corsa pure il duo palermitano ‘La Rappresentate di Lista’. Milan e Inter avanti tutta. Il Napoli si ferma. Con il Monopoli per i rosanero obiettivo sorpasso”.