Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Palermo, venti i giocatori positivi. Mercato fermo”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Si rompe il fronte della scuola”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Non tutti rispetteranno il rinvio di tre giorni deciso dalla Regione: oggi aule aperte in molti istituti per i più piccoli: ‘Il nostro un servizio sociale per le famiglie che lavorano’. L’assessore Lagalla difende la scelta di fermarsi: ‘Preoccupati per questa fase di espansione del contagio. E vogliamo scongiurare la Dad’. Reparti sempre più pieni, l’arancione si avvicina. Figliuolo: parecchi no vax stanno cambiando idea. Scala dei Turchi pulita dai volontari. Spari per gelosia, ferito a 17 anni. Legionella, chiusa Villa Niscemi”. E ancora, spazio allo sport: “L’Inter batte la Lazio e mantiene la vetta. Ma il Milan non molla. Successi anche per Napoli e Atalanta. Rimonta della Juve in 7 minuti: 4-3 sulla Roma all’Olimpico dopo che i bianconeri erano andati sotto per 3-1. Palermo, in totale 20 i giocatori positivi. Il mercato è fermo. Tennis: Australia, il governo contro Djokovic: ‘Vada a casa’. L’ultima parola ai giudici”. Infine, in taglio alto: “Scicli, l’incanto dell’architettura civile e sacra. Rogo nel Bronx, molti bimbi tra le vittime. Quirinale, la partita entra nel vivo. Salvini gela Draghi e Berlusconi, ma il Cavaliere incassa il sì del Ppe”.