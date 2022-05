Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Palermo tutto cuore. Rimonta e semifinale”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

“Palermo tutto cuore. Rimonta e semifinale”. Apre così la prima pagina de “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. "Il Sud in crisi: incubo usura per 30 mila aziende. Tante iniziative a 30 anni dalle stragi. Per Milan e Inter il giorno della verità".