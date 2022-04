Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Palermo, serve una vittoria per il terzo posto”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna del "Giornale di Sicilia"

“Biden arma l'esercito ucraino”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “La Casa Bianca rompe gli indugi e annuncia l'invio di tank di fabbricazione sovietica ma pure missili a guida laser, droni kamikaze. E Berlino manderà una sessantina di corazzati. Mobilitazione delle truppe russe in Transnistria. Putin agli europei: ‘Riprendetevi dalla sbornia americana del bourbon’. Trovati 300 corpi sepolti insieme. Bombe sui pacifisti. Il Papa pronto a volare nell’inferno di Kiev. Famiglie più povere, caffè e pane più cari: cresce il rischio usura. Caso Montante: a giudizio politici, poliziotti e imprenditori. Centrodestra, è ressa di candidati: nessuno rinuncia. Là dove c'era l'erba ora c'è… la Palermo nemica dello sport. Dal concerto dei Dexp Purple a ritugio di cani randagi: il declino dei Palasport. Il Velodromo dei cantieri infiniti e le Palme senza attrezzature. E nel Diamante crescono i fichi d’India”. Infine, in taglio alto: “Palermo-Picerno, serve una vittoria per il terzo posto. A Miriam Leone il premio Magnani: scelgo col cuore. Aumentano le classi in quarantena e risalgono i ricoveri per Covid. Stabile il numero dei contagi”.