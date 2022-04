Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Palermo quarto ma Baldini ci crede: sarà B”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Italia vietata alle navi russe”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Porti chiusi pure per le imbarcazioni che hanno cambiato bandiera dopo l'inizio della guerra. Nel pacchetto approvato a Bruxelles anche lo stop ai Tir di Mosca sulle strade della Ue. Le nuove restrizioni contro il Cremlino non valgono per gli yacht degli oligarchi non inseriti nelle blacklist europeo. Vendetta per l'incrociatore affondato: uccidete Zelensky. Mine dentro le lavatrici: sembrano giocattoli. Londra addestra i soldati di Kiev. Fra Cascio e Scoma, il ticket dura un'ora. Faraone con Lagalla. Minacce al vescovo, processione blindata. È accaduto a Barrafranca: nel mirino monsignor Gisana. Il prelato ha deciso di far cambiare il percorso nel comune sciolto per mafia, anche per ferergenza Covid. Ma in paese tanti non hanno gradito la presenza delle forze dell’ordine: ‘Umiliazione senza fine’. Telenovela rigassificatore. Nuovo stop: istanza scaduta. Colpita dal palo durante la Via Crucis, è fuori pericolo”. Infine, in taglio alto: “Palermo quarto, ma Baldini ci crede: sarà B. Sicilian holidays, Claudia Gerini sul set a Sciacca. Macché crisi dei bar in Sicilia, anzi. Durante la pandemia sono aumentati mentre in tutta Italia chiudevano”.