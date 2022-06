Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Palermo-Padova, ritorno confermato per il 12″

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Caro benzina, torna l’allarme". Apre così la prima pagina de “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. "L’embargo sul petrolio russo rimanda alle stelle i prezzi: punte di 2,33 euro al litro per la verde. L’ira di Sicindustria: «Troppe speculazioni». Probabili altri tagli alle accise. Putin dà l’ordine: il Donbass va conquistato entro il 1° luglio. Dossier Antimafia: assunzioni all’As t per clientele politiche. Il ritorno confermato per il 12 Il vertice in prefettura non ha rilevato incompatibilità con la giornata elettorale per la partita fissata alle 21 dalla Lega Pro. Intanto si prepara l’andata di domenica in Veneto. Quasi esauriti i 3 mila biglietti per gli ospiti. Imu e Tari cancellate: i favori di un comunale. Asp e ospedali, proroghe in vista per i manager in scadenza. Bando per 60 funzionari con contratti a tempo. Priolo col fiato sospeso A rischio 5 mila posti".