Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Palermo, oggi si fa sul serio con la Salernitana”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Giornale di Sicilia”

“Inferno di cenere e polemiche”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “La Sicilia continua a bruciare e Musumeci chiede aiuto a Draghi per l’emergenza. Roma replica che la competenza è della Regione: ma invieremo più pompieri e faremo un decreto. Palermo, è boom di casi fra i turisti: tutti con la Delta. Pizzolato: un bronzo per i miei amati nonni. Migranti, sbarchi senza fine di tunisini. Il ragazzo morto: bruciato altrove e poi portato in campagna. Palermo, oggi si fa sul serio con la Salernitana”.