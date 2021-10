Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Palermo, media fuori casa da retrocessione”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Piovono certificati di malattia". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Palermo, media fuori casa da retrocessione. Ultime limature per la manovra da 25 miliardi: novità per pensioni, Irpef e furbetti del Reddito. Irregolari 800 milioni di mascherine cinesi. L'Isola torna al primo posto per contagi". E ancora: "Sgomberato il porto dei no vax. Chemio letale: chiesto un maxirisarcimento. Anche Roma e Torino al centrosinistra. Fibrillazioni in Sicilia".