Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Palermo inarrestabile. La finale è più vicina”

“Il clan era tornato: tutti dentro”. Apre così la prima pagina de “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Palermo inarrestabile. La finale è più vicina. Renzi si dissocia: non sostengo Lagalla. Una donna accoltellata e uccisa sotto casa. Strage a scuola in Texas: 21 morti".