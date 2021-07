Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Palermo in ritiro tra ambizioni e organico rebus”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Giornale di Sicilia"

“Zero morti ma troppi contagi”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Per il quarto giorno in Sicilia non si registrano decessi. In meno di un mese però i nuovi positivi al Covid sono più che decuplicati: ieri la percentuale peggiore da inizio maggio. La nostra regione penultima in Italia con il 45% di cittadini non vaccinati. E sugli anziani i dati sulle somministrazioni sono ancora più negativi. Un decreto per restare in bianco sino al 15 agosto. Nell’Isola variante Delta per il 38% delle infezioni. Tre casi nel Villaggio Olimpico. Ma tutto andrà avanti lo stesso. La solita Palermo sott’acqua”. E ancora, in taglio alto: “Palermo in ritiro tra ambizioni e organico rebus”.